Trump kondigt hoestend aan dat hij weer op verkiezingstour gaat houden

De Amerikaanse president Donald Trump overweegt zaterdag een verkiezingsbijeenkomst te organiseren in Florida en een dag later nog een in Pennsylvania. Dat zei hij donderdag in een telefonisch interview met Fox News. Opvallend was de hoestbui die hij had tijdens het gesprek. Trump testte vorige week positief op het coronavirus, maar kan volgens zijn lijfarts vanaf zaterdag hoogstwaarschijnlijk weer deelnemen aan publieke bijeenkomsten.

"Ik denk dat ik zal proberen om zaterdagavond een campagnebijeenkomst te houden, als we genoeg tijd hebben om die te organiseren", vertelde Trump aan Fox News. "Waarschijnlijk in Florida. Wellicht houd ik er de avond daarna een in Pennsylvania."

Trump werd afgelopen vrijdag opgenomen in het Walter Reed National Military Medical Center, enige tijd nadat hij had bekendgemaakt besmet te zijn met het longvirus. Drie dagen later keerde hij terug in Washington.