Minder virusdeeltjes = minder ziek. Of waarom die coronaregels zo nuttig zijn

De tweede golf is in volle gang, de ziekenhuizen stromen weer langzaam vol. De reguliere zorg wordt overal zelfs alweer afgeschaald. En toch: het lijkt erop dat mensen minder ziek worden van een coronabesmetting. Dat zou kunnen komen, omdat we onszelf beter beschermen, waardoor we minder virusdeeltjes binnenkrijgen.

Minder ziek

“Het gevoel is echt dat de mensen over het algemeen minder ziek zijn. En dat horen we van collega’s elders in het land ook”, vertelt arts spoedeisendehulp Pol Stuart in de Volkskrant. Steeds meer wetenschappers opperen dat dit misschien komt doordat we meer afstand houden, in onze elleboog hoesten, mondkapjes dragen en andere maatregelen treffen om niet te dicht in de buurt van anderen te komen. Daardoor zou het virus minder vat op ons krijgen.

“Dit is nu een zeer actuele discussie aan het worden”, zegt hoogleraar klinische virologie Louis Kroes (LUMC). “De gemiddeld lagere infectiedosis is naar mijn idee echt een van de redenen waarom we de klinische ernst van de infectie zien verminderen.” Want er zijn geen aanwijzingen dat het virus zelf minder schadelijk is geworden, zegt viroloog Bart Haagmans (Erasmus MC). “En het patroon is opvallend. In Spanje en Frankrijk neemt het aantal besmettingen al langer toe, en ook daar zie je minder mensen op de ic’s.”

Mondkapjes

Het zou betekenen dat al die maatregelen dus enorm helpen en dat mondkapjes mogelijk nog belangrijker zijn dan gedacht. Dat betoogt de Amerikaanse hoogleraar epidemiologie Monica Gandhi in een artikel in vakblad New England Journal of Medicine. Volgens haar houden mondkapjes veel van het virus tegen, waardoor de drager minder ziek wordt. “Het aantal mensen met een asymptomatische infectie werd in juli nog geschat op zo’n 40 procent. Maar in omstandigheden waar mensen op grote schaal mondkapjes dragen, kan dat oplopen tot wel 80 procent.”

Maar er zijn ook andere redenen waarom er relatief minder ernstig zieken zijn: kwetsbare mensen beschermen zichzelf beter, een deel van de meest kwetsbaren is al overleden en de behandeling is beter dan tijdens de eerste golf. Bovendien zijn de huidige patiënten jonger. Het zou goed kunnen dat het aantal ernstig zieken harder oploopt als ook de ouderen weer besmet worden.