Veel meer besmettingen in zwakkere wijken: “Overheid heeft hier te weinig oog voor”

Het aantal coronabesmettingen is in sociaal-economisch zwakkere wijken flink hoger dan in andere delen van de grote steden, schrijft RTL Nieuws.

Wijken als Laak in Den Haag, Zuidoost in Amsterdam en Feijenoord in Rotterdam hebben een relatief hoge besmettingsgraad, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws naar 39 wijken in de vier grote steden. Er wonen veel armere, lageropgeleide gezinnen en migranten in deze stadsdelen.

Veldepidemioloog Arnold Bosman is niet verbaasd. “Je ziet in andere landen ook dat dit soort wijken bovengemiddeld slechter scoren.” Geld kan een rol spelen. “Het dragen van een mondkapje is een advies, maar je moet wel zelf een mondkapje aanschaffen. Dat kost geld en dus kiezen mensen er voor om het niet te doen.”

Bijzonder hoogleraar gezondheidsverschillen Maria van den Muijsenbergh noemt nog een andere reden voor het hoge aantal besmettingen. “We weten dat in die wijken veel mensen wonen die door ongunstige leefomstandigheden een grotere kans hebben op alle soorten ziektes. Dus ook op corona.”

Het komt volgens de hoogleraar niet, doordat mensen in deze stadsdelen onvoorzichtiger zijn. “Integendeel. We hebben het idee dat er juist extra veel angst leeft voor corona. Deze mensen hebben een veel grotere kans dat een coronabesmetting veel ernstiger verloopt, omdat ze vaker al bijkomende ziektes hebben als overgewicht of hart- en vaatziekten.”

Huisarts Yolanda Jansen ziet in haar praktijk in de Rotterdamse wijk Feijenoord dat mensen zich niet altijd aan de maatregelen houden. Dat komt volgens haar door onduidelijkheid van het beleid en vanwege armoede. “Inwoners laten hier de boodschappen niet bezorgen. Dat is te duur. Dus is de supermarkt vol. En een auto om mee naar een teststraat een flink eind verderop te rijden is er vaak niet. De overheid heeft hier te weinig oog voor. Deze mensen vallen steeds meer buiten de boot.”