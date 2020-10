Diederik Gommers: ‘Als er niets verandert, wordt het code zwart’

Het was tijd voor een lockdown, zei Diederik Gommers afgelopen weekend in het AD. Als OMT-lid en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care wilde hij waarschuwen: er moest echt iets gebeuren. Niet iedereen nam hem dat in dank af. Reden voor Gommers om gisteravond bij Op1 uit te leggen waar zijn uitspraken vandaan kwamen.

“Waar het nu omgaat, is dat de prognoses laten zien, dat als er niets verandert en we blijven op de R van 1,3 zitten, die we vanaf 29 september wilden veranderen, maar er is niks gebeurd, dan zitten wij eind november weer in de situatie zoals op 9 april op de top.”

Gommers legt uit: “Dan hebben we 1700 patiënten op de intensive care en veel meer op de gewone afdelingen en dan lopen we over. En dan zijn we eigenlijk weer bij code zwart. Dat is zo’n vreselijk beeld. Dat wil je gewoon niet en daarom doet Diederik Gommers af en toe zijn mond open en niet omdat hij politieke ambities heeft.”