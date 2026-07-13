21e EU-sanctiepakket moet er snel komen, vindt Berendsen

BRUSSEL (ANP) - Het 21e EU-sanctiepakket tegen Rusland moet er volgens buitenlandminister Tom Berendsen (CDA) zo snel mogelijk komen. "Als het gaat om sancties tegen Rusland, vinden we echt dat landen meer verantwoordelijkheid moeten dragen", zei de minister bij aankomst in Brussel.

Daar wordt maandag onder meer overlegd over dat nieuwe sanctiepakket, waar nog steeds geen overeenstemming over is. Het pakket wordt steeds verder uitgekleed.

"De positie van Nederland is volstrekt helder", zegt Berendsen. "Steun aan Oekraïne opvoeren en druk op Rusland opvoeren. En dat betekent dat wij op beide onderwerpen ook landen aanspreken." Een aantal landen zal wat Berendsen betreft "echt een beentje moeten bijtrekken als het gaat om steun aan Oekraïne."

Ondanks veelvuldig overleg tussen de lidstaten afgelopen dagen, inclusief zondag, is er nog steeds geen akkoord. Dat wordt ook maandag niet verwacht.