22-jarige verdachte van geweld in Beverwijk blijft in cel

Samenleving
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 11:05
HAARLEM (ANP) - De 22-jarige Adam el B. uit Beverwijk blijft vastzitten in de zaak rond het geweld tussen twee jeugdgroepen uit Haarlem en Beverwijk, in september vorig jaar. Dat heeft de rechtbank in Haarlem dinsdag besloten. Beelden van het geweld werden online gedeeld, waarop een vergeldingsactie volgde van een groep Haarlemmers en vijf middelbare scholen in de regio een dag de deuren sloten.
El B. stond maandag terecht in de rechtbank in Haarlem tijdens een eerste voorbereidende zitting voor het medeplegen van een poging tot doodslag, openlijk geweld en diefstal met geweld.
Zijn advocaat vroeg de rechtbank het voorarrest van El B. te beëindigen, omdat de verdachte een baan aangeboden heeft gekregen waar hij dinsdag kan beginnen. Ook zou El B. zijn moeder moeten ondersteunen bij de opvoeding van zijn broer. De rechtbank heeft het verzoek afgewezen. De verdachte blijft vastzitten tot de volgende inleidende zitting op 8 april.
