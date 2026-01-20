Verdachte doodsteken Sohani (11) houdt vol: ik was psychotisch

UTRECHT (ANP) - Hamzah L. (30), verdacht van het doodsteken van de 11-jarige Sohani in Nieuwegein, houdt vol dat hij destijds psychotisch was en onder invloed van wanen heeft gehandeld. L. staat dinsdag terecht bij de rechtbank in Utrecht.

L. stak het meisje, dat een dag eerder 11 jaar was geworden, op 1 februari vorig jaar in de Anemoonstraat twee keer in de borst. Het meisje was op dat moment met een groepje kinderen, onder wie haar broertje, op straat. Een spoedoperatie ter plaatse kon haar leven niet redden.

Eerder die dag had L. elders in Nieuwegein uit het niets een vrouw in haar gezicht geslagen. De politie heeft hem toen staande gehouden. Omdat de vrouw en een getuige hem toen niet goed herkenden op een door de politie gemaakte foto, is L. toen niet aangehouden.

Twee nachten voor de dramatische gebeurtenissen was de politie eveneens dicht bij een arrestatie van L. Hij was toen in het water gevallen en riep allerlei agressieve dingen. Er was voor de politie echter uiteindelijk geen reden hem op te pakken.