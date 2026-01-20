Meldpunt hondenbeten opgericht, extra maatregelen op komst voor hondenbezitters

Nederland heeft er sinds kort een landelijk meldpunt voor bijtincidenten met honden bij. Voor het eerst kunnen incidenten centraal worden geregistreerd, ook als er geen aangifte wordt gedaan. Een stap vooruit, vinden betrokkenen. Maar niemand denkt dat het probleem hiermee is opgelost.

“Een goed begin”, zegt Yvette van Veldhuijsen, bestuurslid van Stichting Hond Veilig, tegen het AD. “Maar we zijn er nog lang niet.” Tot nu toe bestond er geen landelijke plek waar bijtincidenten en agressief gedrag van honden werden verzameld. Dat maakte het lastig om goed beleid te maken.

Volgens staatssecretaris Jean Rummenie (Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur) is die data hard nodig. “Zo kunnen maatregelen van de overheid beter aansluiten op de praktijk.” Rummenie weet hoe heftig een hondenbeet kan zijn: hij is zelf ooit gebeten.

Betrouwbaarheid

Bij het meldpunt kan iedereen anoniem een incident melden. Het is nadrukkelijk niet bedoeld voor noodgevallen of aangiftes; daarvoor blijven politie en 112 de aangewezen instanties. Gemeenten kunnen na meldingen nog steeds ingrijpen.

Juist die anonimiteit baart Van Veldhuijsen zorgen. “Iets is altijd beter dan niets. Er is nu helemaal geen data, maar ik zie nog wel haken en ogen. Mensen kunnen ermee sjoemelen. Wat als iemand een hekel aan zijn buurman heeft? Of bang is voor de hond van de buren? Wij hebben dat aangekaart bij het ministerie.”

Welk ras

Het ministerie wil met het meldpunt inzicht krijgen in waar incidenten plaatsvinden en welk type hond daarbij betrokken is. Ook daar plaatst Van Veldhuijsen vraagtekens bij. “Ik ben bang dat het voor een leek moeilijk is het goede ras te noemen. Dan wijzen ze bijvoorbeeld een pitbull aan terwijl het geen pitbull is.”

Volgens haar ligt de kern van het probleem elders: een groot gebrek aan kennis bij de hondenbezitters. “Mensen die een hond aanschaffen, hebben vaak geen idee waar ze aan beginnen.” En wie eenmaal een hond heeft, moet alert blijven. “Houd je hond goed in de gaten. Als hij pijn heeft, kan hij ook gekke dingen doen.”

Alarmerende cijfers

De cijfers zijn alarmerend. Nederland telt 1,8 miljoen honden . Jaarlijks vinden naar schatting 150.000 bijtincidenten plaats. Ongeveer 40.000 mensen raken zo gewond dat medische hulp nodig is; 230 belanden in het ziekenhuis. Gemiddeld overlijdt er elk jaar één persoon aan de gevolgen van een hondenbeet.

Meer maatregelen op komst

Het meldpunt is volgens Rummenie slechts het begin. Hij werkt aan strengere fokregels, een verplicht afstammingsbewijs, een theoriecursus voor toekomstige hondeneigenaren en een landelijke aanlijn- en muilkorfplicht.