Kinderarts en OMT-lid: “Sluiten van scholen heeft nauwelijks effect”

Het kabinet wacht nog een paar dagen het effect van de aangescherpte maatregelen af. Zakt het aantal nieuwe besmettingen niet snel genoeg, dan komt er mogelijk een lockdown. Kinderarts en OMT-lid Károly Illy vindt dat de scholen dan wel open moeten blijven.

“Het RIVM heeft vastgesteld dat 10 procent van het aantal clusters terug te voeren is op kinderopvang en het onderwijs,” zegt Illy tegen de NOS. “Dus bij zowel kinderen als docenten. Slechts 10 procent. In Nederland zitten of werken bijna drie miljoen mensen op scholen en kinderdagverblijven, dus ik vind het wel meevallen.”

De groep onafhankelijke deskundigen van het RedTeam denkt daar anders over en pleit voor een volledige lockdown. Ginny Mooy van het team: “Op dit moment kunnen we geen veilig onderwijs geven. Anderhalve meter is niet verplicht op middelbare scholen en al helemaal niet op basisscholen.”

Illy reageert: “Het blijft waarschijnlijk niet bij die twee weken. En bovendien is dit niet het moment. Scholen spelen niet zo’n grote rol bij dit virus. Sluiten van de scholen heeft nauwelijks effect, blijkt ook uit onderzoeken in het buitenland.”

Volgens de expert is het voor de gezondheid van kinderen belangrijk dat ze naar school gaan. “Ik spreek kinderartsen en kinderpsychiaters, die zien in de afgelopen periode veel meer somberheid en neerslachtigheid en depressies bij kinderen. En ook veel minder beweging, meer ongezond eten, meer schermen. Meer obesitas en overgewicht. Ik zal ervoor strijden om zo lang mogelijk de scholen open te houden.”