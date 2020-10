Thuiswerken bevalt steeds beter: een derde wil nog hooguit een dag per week naar kantoor

Thuiswerken is tijdens de tweede coronagolf alleen maar populairder geworden. Bijna een derde van de werkende Nederlanders wil ook na corona nog maar maximaal een dag per week naar kantoor. Belangrijkste reden: het scheelt reistijd. Daarover schrijft het AD.

Van de 646 mensen die onderzoeksbureau Motivaction ondervroeg, gaf 68 procent aan het thuiswerken prima te vinden. In april was dat nog 53 procent. Wilde eerder nog 47 procent van de ondervraagden het liefst zo snel mogelijk terug naar kantoor, nu is dat nog 32 procent.

De meeste mensen noemen het ontbreken van reistijd als grootste voordeel, maar ook het indelen van de eigen tijd, een betere concentratie en het gemakkelijker combineren van werk en gezin worden als pluspunten genoemd.

Toch wil slechts 3 procent helemaal niet meer terug naar kantoor, 29 procent zou liever nog één dag per week naar het werk gaan en 49 procent zou bij voorkeur enkele dagen per week de collega’s op zoeken.