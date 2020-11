Wat opvalt in tweede golf: opgenomen coronapatiënten zijn minder ziek, maar wel vaak te dik

In de Belgische ziekenhuizen liggen 6823 coronapatiënten. Genoeg om een aardige inschatting te kunnen maken van het gemiddelde ziektebeeld en de kenmerken van de zieken. Wat opvalt: de opgenomen patiënten zijn minder ziek, maar nog wel vaak te dik. Daarover schrijft Het Laatste Nieuws.

Mensen worden minder ziek.

“Vergeleken met de eerste golf belanden bij ons minder patiënten op intensive care. Momenteel ligt het tussen één op de vijf en één op de zes, terwijl het in het voorjaar nog één op de vier was”, zegt Philippe Devos van het Luikse ziekenhuis CHC. “We hebben dus minder patiënten die moeten worden geïntubeerd, maar alle patiënten hebben natuurlijk wel zuurstof nodig. Ik vermoed dat de verklaring ligt bij het feit dat we allemaal mondkapjes zijn gaan dragen, en dat heeft zijn effect niet gemist. Pas op: ook als je een masker draagt, kan je besmet raken, maar dan wel met een heel kleine dosis van het virus. In dat geval is de kans groot dat je veel minder ernstig ziek wordt.”

Patiënten liggen minder lang in het ziekenhuis.

“De opnames zijn korter in vergelijking met de eerste golf”, zegt Devos. “Nu verblijven patiënten gemiddeld zes dagen in het ziekenhuis, terwijl dat in het voorjaar nog tien dagen was. Dat heeft veel te maken met de ontstekingsremmer dexamethason. Het is geen mirakeloplossing, maar veel patiënten verbeteren wel snel als we deze corticoïde toedienen.”

Overgewicht blijft belangrijke factor.

“De meeste patiënten die op de intensive care worden opgenomen, zijn nog altijd mannen met een BMI van meer dan 31″, zegt Sabeth De Waele, hoofd Intensieve Geneeskunde van het UZ Brussel. Een BMI van 31 heeft een man van 1,80 meter die net meer dan 100 kilo weegt.”

Devos: “Maar toch – en dat wil ik ook benadrukken – heeft één op de drie patiënten geen enkele medische voorgeschiedenis. Tot ze werden opgenomen, verkeerden ze in perfecte gezondheid met een gezond gewicht. In het algemeen gaat het in dit geval dan wel om mensen van boven de 65 jaar.”