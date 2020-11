Driekwart doden bij fietsongelukken 60-plus: gaat e-bike te hard?

Het aantal ouderen dat bij een fietsongeluk om het leven komt neemt toe. Dat komt voornamelijk doordat er meer ouderen zijn én ze, dankzij de e-bike, meer op de fiets stappen dan vroeger.

In 2000 was nog 12 procent van de verkeersdoden door fietsongelukken 80-plus, in 2019 was dat 27 procent. Driekwart is boven de 60. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Het aantal doden onder jongeren nam juist sterk af, van ongeveer de helft in 2000 tot een derde nu. In totaal kwamen vorig jaar 203 mensen om het leven bij een fietsongeluk.

“Problemen bij het op- en afstappen en het niet tijdig opmerken van obstakels zijn belangrijke redenen dat oudere fietsers relatief vaak gewond raken bij enkelvoudige ongevallen”, stelt het onderzoeksbureau.

Door de komst van de e-bike zijn ouderen meer gaan fietsen. Er klinkt vaak commentaar op de hoge snelheid van de fietsen. Zonder veel inspanning ga je zo 25 kilometer per uur. Toch konden de onderzoekers geen bewijs vinden dat dit van invloed was op het aantal verkeersdoden vorig jaar. Het snelheidsverschil tussen een gewone en een elektrische fiets zou gemiddeld maar 4 kilometer per uur bedragen.