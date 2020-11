Recordaantal besmettingen op Curaçao, maar van Rutte mogen we er gerust op vakantie

Groot was de verbazing toen premier Rutte tijdens de persconferentie vorige week een vakantie naar Curaçao geen probleem vond, omdat ‘het eiland niet als buitenland gold’. Naar Duitsland moesten we vooral niet gaan, maar tien uur in een vliegtuig naar het Caribisch deel van het koninkrijk moest kunnen. Nu registreren ze er een recordaantal coronabesmettingen.

Toegegeven: het gaat nog steeds slechts om 51 vastgestelde gevallen op één dag, maar meer dan dertig daarvan kunnen niet worden gelinkt aan bestaande besmettingen, schrijft het AD. Op dit moment zijn er op Curaçao 315 mensen besmet. De vraag is wat er gebeurt als duizenden Nederlanders in de kerstvakantie naar het eiland afreizen.

Vorige week lieten grote reisorganisaties als TUI en Corendon immers al weten dat er na de persconferentie honderden boekingen extra binnenkwamen naar het Caribische eiland. Hoewel er ook andere bestemmingen, veel dichterbij, zijn met weinig besmettingen, zoals de Canarische eilanden, geldt alleen voor Curaçao (en Bonaire) een geel reisadvies. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het ook echt een goed idee is om in een stampvol vliegtuig de oceaan over te steken. Want het zijn mensen die in landsgrenzen denken, virussen niet.