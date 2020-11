We worden raar door corona: Er is niemand meer die ons beoordeelt

Trek je eindelijk die fleurige hippiejurk aan, die je naar kantoor niet aan durft? Zing je luidkeels mee met de Venga Boys, terwijl je je er eigenlijk voor schaamt dat je de teksten kent? Of praat je plots tegen jezelf, je planten of de televisie? Troost je: volgens psychologen doen we allemaal een beetje raar in coronatijd, excentriek noemen ze het, dat klinkt al beter.

Nieuwe hobby’s

Op social media geven meer en meer mensen hun gekke gewoontes toe. Vastgeklonken aan bank en tv, vrij van het oordeel van anderen, gaan we ons vreemder gedragen dan normaal, zeggen psychologen in The Guardian. Dat varieert van een uitbundige kledingstijl tot rare routines en onconventionele nieuwe hobby’s.

Er zijn meerdere verklaringen voor: we hebben geestelijke en fysieke prikkels nodig, die we normaal halen uit het contact met anderen. Het is een onbewuste manier om met de stress van de pandemie om te gaan. En er zijn geen anderen meer, die oordelen over je gekke gewoontes. Je kunt je laten gaan.

Standaard gedrag

Klinisch psycholoog dr. Sally Austen zegt in de Britse krant: “De ontwikkeling van excentriek gedrag is het gevolg van dat er minder mensen om je heen zijn om over je te oordelen. Een kantooromgeving beperkt je tot een bepaalde standaard van gedrag. Thuis is er niemand om je aan die normen te houden. Er is niets dat het deksel doet op je excentriciteiten.”

De impact kan positief zijn, mits je niet te ver gaat, zegt ze. “Dit kan iets geweldigs zijn, een manier om meer over jezelf te ontdekken. Het enige risico is dat je te ver gaat. Geobsedeerd raken door online gokken is iets heel anders dan geobsedeerd raken door liedjes van Barry White.”

Prikkels

Maar heel bezorgd hoeven we niet te zijn. “Sommigen van ons zullen wat excentrieker worden,” aldus professor Almuth McDowall van de universiteit van Londen. “We missen de micro-interacties met andere mensen dus zoeken we dat op andere manieren. In lockdown betekent het dat we de prikkels zoeken bij onszelf, soms de enige persoon die er nog is.”