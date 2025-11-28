ECONOMIE
Informateur Buma maakt onbegrijpelijke blunder

Politiek
door Gerard Driehuis
vrijdag, 28 november 2025 om 19:09
bijgewerkt om vrijdag, 28 november 2025 om 19:38
anp281125166 1
De informateur en partijleiders Jetten en Bontenbal slagen er al twee weken in geen onnodig gedruis te veroorzaken. Ze lekken soms strategisch enige informatie, bijvoorbeeld dat ze onderzoeken of er structureel geld kan worden vrijgemaakt voor grote opgaven door extra te lenen, buiten de begroting om. Maar verder blijft het stil.
Tot vandaag. Informateur Buma maakte aan het eind van weer een week gesprekken duidelijk dat een breed kabinet met én VVD én GL/PvdA uit zicht is.
Dat moest belangrijk zijn als een ervaren rot als Buma dat zegt. De speculaties kwamen dan ook onmiddellijk op gang. Het leek vooral een cadeau aan de VVD, die dan beloond zouden worden voor dwarsliggen.
Maar een uur later bleek dat Buma zich vergist had. Of in ieder geval er niet op had gerekend dat zijn woorden zo serieus zouden worden genomen.
Een uurtje later verduidelijkt hij zijn uitspraken namelijk: „Ik heb mij in mijn uitspraken puur gebaseerd op het verslag van verkenner Koolmees waarin hij zegt: de VVD sluit samenwerking met GL-PvdA in een coalitie uit. Ik heb tot op heden geen reden om aan te nemen dat dat is veranderd,” laat hij weten in een aanvullend bericht aan de pers.
Als dat echt waar is, is dat raar.

