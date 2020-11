Plan oud-directeur farmabedrijf: “Wie coronavaccin weigert, heeft briefje van de dokter nodig”

Als het coronavaccin straks uitgedeeld kan worden, blijft er één probleem over: de weigeraars. Het zal er om houden of genoeg mensen bereid zijn om zich te laten inenten. Julien Brabants, voormalig directeur bij farmaceut GlaxoSmithKline, pleit dan ook voor een vorm van verplichting. “Wie weigert, heeft een briefje van de huisarts nodig.”

In enquêtes geeft 60 tot 70 procent aan het coronavaccin te willen nemen. Dat is krap genoeg om het virus in te dammen. Maar zo geeft Brabants aan in Het Laatste Nieuws: “Wie aan die enquête meedoet, is wellicht al meer betrokken in de strijd tegen het virus. Bovendien weten we dat die percentages snel weer kunnen dalen. En dat is zeker zo nu nog niet alle punten en komma’s over de vaccins gepubliceerd zijn. Bovendien blijkt uit een bevraging bij huisartsen dat een derde van hen twijfelt aan de coronavaccins, naar ik vermoed vooral omdat nog niet alle informatie over de vaccins is gepubliceerd.”

Keihard verplichten vindt de voormalige farmabaas ook geen optie. Hij komt met een gulden middenweg. “Mij lijkt het een goed plan om de bevolking niet te verplichten, maar op te roepen, zoals in België bij de verkiezingen. Iedereen wordt geacht mee te doen, maar wie dat echt niet wil, is daar vrij in maar moet wel de discussie met de huisarts aangaan en eventueel een bewijs vragen om niet te hoeven meedoen.”

Brabants wijst ook op de maatschappelijke verantwoordelijkheid die iedereen heeft. “Mensen schermen met vrijheid, maar zoals filosoof John Stuart Mill al schreef in zijn ‘schadebeginsel’, is er een grens aan de individuele vrijheid van een mens. Die eindigt wanneer wat hij met die vrijheid doet anderen schaadt. Je niet laten vaccineren in een pandemie, beantwoordt daaraan. Het betekent dat door jouw beslissing anderen meer risico lopen op ziekte en dood. Dus de overheid mag in deze situatie best verantwoordelijkheidszin van ons vragen.”