19 snacks die je bloeddruk op natuurlijke wijze kunnen helpen verlagen

gezondheid
door Ans Vink
zaterdag, 21 februari 2026 om 14:14
Mensen met een hoge bloeddruk hoeven niet te leven op komkommer en water. Steeds meer onderzoek laat zien dat slimme tussendoortjes – vol kalium, magnesium, calcium, vezels en gezonde vetten – de bloeddruk meetbaar kunnen drukken, als onderdeel van een verder gezonde leefstijl. Het gaat dan om snacks als hummus met groente, een handje noten, yoghurt of havermout, die passen in het bekende DASH-dieet waarmee in studies dalingen van enkele mmHg worden gemeten. Dat lijkt weinig, maar op bevolkingsniveau zijn zelfs verlagingen van 2 mmHg systolische druk al gekoppeld aan minder sterfte door hart- en vaatziekten.[

Slim snacken tegen hoge bloeddruk

Bijna de helft van de volwassenen heeft een verhoogde bloeddruk, in Nederland gaat het naar schatting om zo’n 15 procent van de bevolking. Dat vergroot het risico op hart- en vaatziekten, nierschade en beroertes. Huisartsen schrijven vaak medicijnen voor, maar voedingspatronen – in het bijzonder zout, verzadigd vet en de inname van kalium, magnesium, calcium, vezels en omega-3 – spelen een grote rol.

De 19 snacks

De lijst met 19 bloeddrukvriendelijke snacks leest als een klein menu van het mediterrane en DASH-dieet. Denk aan hummus met rauwkost, avocado op volkoren toast, een kommetje Griekse yoghurt met bessen, pompoenpitten, geroosterde kikkererwten, een bakje edamame of een salade op basis van quinoa. Noten als amandelen en cashewnoten leveren veel magnesium, terwijl chiazaad, haver en peulvruchten extra vezels en kalium toevoegen. Zelfs pure chocolade en een banaan met pindakaas komen terug – mits met mate – vanwege hun gunstige mineralenprofiel.

Geen vrijbrief, wel laagdrempelige winst

Die snacks zijn geen vervanging van medicatie, maar kunnen wel helpen om bloeddruk en gewicht in toom te houden en daarmee medicijnen soms uit te stellen of te verlagen. Voorwaarde is dat ze zoute en sterk bewerkte tussendoortjes verdringen: minder chips en worst, meer bonen, zaden, yoghurt en volkoren. Voor mensen die worstelen met structurele dieetveranderingen kan het dagelijkse snackmoment zo een onverwacht handig aangrijpingspunt worden om hun risico op hart- en vaatziekten klein beetje tegelijk te verlagen.nutritionsource.

