Stier doorboort hart van Spanjaard (71) op Valentijnsdag

In de vroege uren van 14 februari kwam de 71-jarige Eustaquio Martín om het leven nadat hij werd gespietst door een stier tijdens het traditionele Carnaval del Toro in Ciudad Rodrigo, in het noordwesten van Spanje

Het incident vond rond 01.00 uur plaats, tijdens het eerste nachtevenement van het jaarlijkse festival in de stad onder de rook van Salamanca. Volgens de lokale krant La Gaceta bevond Martín zich in de arena toen een stier plotseling op hem afstormde en hem vol in de borst trof. De hoorn doorboorde het bovenste deel van zijn ribbenkast en richtte verwoestende schade aan.

Borstkas gespietst

Dr. Enrique Crespo, die Martín behandelde, was duidelijk over de ernst van de situatie. Het bloedverlies was volgens hem “oncontroleerbaar en catastrofaal”. Tegen La Gaceta zei hij dat Martín “in doodsnood de ziekenboeg werd binnengebracht en minder dan een minuut later overleed.” De wond, midden op de borst, had een deel van zijn hart vernietigd en een long zwaar beschadigd.

Geschokte reacties

De organisatie van Carnaval del Toro reageerde geschokt via sociale media. “Het is een van de dingen die we NOOIT hadden willen zien of meemaken”, verklaart het team. Ze verwezen hierbij naar een eerder tragisch ongeluk met dodelijke afloop tijdens het festival in 1986. “We zagen altijd dat deelnemers werden gered door onze fantastische medische teams. Het leek alsof dit nooit meer zou gebeuren.”

Inwoners verzamelden zich later op het centrale plein van Ciudad Rodrigo. Met gebogen hoofden herdachten zij een man die gold als een vertrouwd gezicht binnen de lokale stierenvechtgemeenschap.