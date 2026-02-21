Na jaren van rechtszaken, gelekte video’s en een ingestorte carrière probeert Jorik Scholten via de realityserie Lil’ Kleine: Geen rem zijn verhaal terug te pakken. In het tweede seizoen op Prime Video zien we een rapper die openlijk spreekt over drank- en drugsproblemen en een leven dat hij zelf “leuk maar ook een beetje leeg” noemt. De serie volgt zijn poging tot muzikale comeback, terwijl tegelijkertijd de gevolgen van zijn gedrag zichtbaar blijven: een definitieve breuk met partner Anna Groeneveld en een zoon die hem na jaren afwezigheid niet meer herkent.​

Juridisch lijken de zwaarste stormen voorlopig gaan liggen, maar zonder echte rehabilitatie. In de veelbesproken mishandelingszaak rond ex-partner Jaimie Vaes bood het Openbaar Ministerie hem in 2025 een taakstraf van 32 uur aan “ter voorkoming van vervolging wegens mishandeling”, bovenop de zestien dagen voorarrest die al zijn uitgezeten. Eerder werd hij al veroordeeld tot 120 uur taakstraf voor een mishandeling in een Amsterdamse club; het hoger beroep tegen dat vonnis trok hij in 2024 weer in. Op papier kan hij dus verder, maar moreel blijft hij voor veel mensen een “ pauperkabouter ”, zoals cabaretier Peter Pannenkoek hem ooit noemde, symbool voor narcisme, geweld en ongeremde statusdrang.​

Van hitmachiene tot vrouwenmepper Rond 2016 gold Lil’ Kleine als een van de succesvolste Nederlandse rappers, met uitverkochte shows en festivalagenda’s in Nederland en België. Vanaf 2021 volgden in rap tempo een mishandelingszaak, een horlogeconflict, verlies van contracten en een langdurige reputatieval. Nu probeert hij zijn merk te herstarten via een realityserie van twee seizoenen en een nieuw album, maar de centrale spanning blijft: is dit het begin van herstel, of vooral goed verpak­te zelfrechtvaardiging?​

Toch draait de commerciële machine weer op gang. Festivals en zalen boeken hem opnieuw, Prime Video bouwt een realityfranchise rond zijn vallen en opstaan, en een nieuw album moet zijn comeback onderstrepen. In de documentaire zien we hoe hij pronkt met een horloge van drie ton, om vervolgens voor zijn eigen deur gewelddadig te worden overvallen – het perfecte beeld van een generatie-idool dat verstrikt raakte in zijn eigen decor. De vraag is minder of Lil’ Kleine nog terugkomt, dan wat het zegt over ons publiek dat we zijn puinhoop wéér gretig willen zien.​

