Plastisch chirurg ziet meer ‘avocadowonden’

Plastisch chirurgen krijgen steeds meer patiënten met wonden aan hun handen doordat die mensen avocado's verkeerd ontpitten. "Ontpitten met een mes gaat vaak fout, met meestal zenuwletsel tot gevolg", aldus plastisch chirurg Annekatrien van de Kar van het OLVG in Amsterdam.

De artsen adviseren supermarkten en producenten de zogenoemde ontpit-instructie bij avocado’s aan te passen. Die geeft nu vaak twee mogelijkheden om de pit uit de populaire vrucht te halen: met een mes of met een lepel. Met het mes kan het fout gaan, waardoor mensen zich bijvoorbeeld snijden aan de basis van een vinger en een zenuw beschadigd raakt. De artsen stellen ook voor een waarschuwingssticker op de avocado's te plakken; die kan consumenten daarnaast bekend maken met de risico’s.

Cijfers over hoe vaak 'avocadoletsel' in ons land voorkomt zijn er niet, maar het bureau dat spreekt namens de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie verwijst naar Amerikaans onderzoek. Dat zou laten zien dat daar jaarlijks 8000 Amerikanen zijn die een avocado-gerelateerde verwonding oplopen.

"Helaas zijn de risico’s onbekend of ze worden onderschat door de consument. Bij het ontpitten houden consumenten vaak een avocadohelft in de palm van hun hand. Als bij het ontpitten vervolgens het mes uitschiet of van de pit glijdt, steken ze in hun hand. Daarbij zien we vaak dat gevoelszenuwen van de vingers worden beschadigd of doorgesneden. Soms raken mensen zelfs een pees", aldus Van de Kar.