40 procent van Nieuw-Zeelanders in zorginstelling mishandeld of misbruikt

Van alle Nieuw-Zeelanders, die tussen 1950 en 2019 in een zorginstelling verbleven voor jongeren en kwetsbare volwassenen, is 40 procent mishandeld of misbruikt. Het gaat in totaal om 256.000 mensen.

Dat blijkt uit onderzoek van een overheidscommissie. Het misbruik vond vooral plaats in weeshuizen en gehandicapteninstellingen. Van alle Maori-kinderen in instellingen werd zelfs 80 procent misbruikt. Er was sprake van fysiek geweld en seksueel misbruik. Zo kregen jongeren elektrische schokken toegediend op hun geslachtsdelen en benen of werd er vaginaal onderzoek gedaan zonder aanleiding.

Premier Jacinda Ardern startte het onderzoek in 2018. Ze sprak toen over een ‘duister hoofdstuk van de Nieuw-Zeelandse geschiedenis’ waarmee de confrontatie moest worden aangegaan.