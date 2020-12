Kerstconcert in zwaar beschadigde Notre-Dame Parijs

Het koor van de Notre-Dame heeft op kerstavond een ongewoon concert verzorgd in de zwaar beschadigde kathedraal in de Franse hoofdstad Parijs. Het optreden werd uitgezonden op tv-zender France 2.

Voor twintig zangers van het volwassenenkoor Notre-Dame, die allen een helm en werkkleding droegen, was het het eerste optreden in de kerk sinds de verwoestende brand in april 2019. Er waren ook twee solisten en een organist bij betrokken. De kerk is nog steeds gesloten voor het publiek. Er waren ook geen toeschouwers bij het concert.

Na de brand waren er al kleine missen zonder publiek in de kathedraal - bijvoorbeeld met Pasen. Kerstmissen vond plaats op andere plaatsen in de hoofdstad, ook in een circustent, meldde de Franse omroep BFMTV.

De Notre-Dame is momenteel een bouwplaats. De Franse president Emmanuel Macron heeft beloofd de wereldberoemde kerk weer te herstellen. Die operatie moet in 2024 klaar zijn.