Bericht uit Bunschoten, de meest besmette gemeente van Nederland

Maar liefst zes pagina’s aan overlijdensadvertenties telde de laatste editie van nieuwsblad De Bunschoter. ‘De meesten daarvan zijn overleden aan corona.’ Burgemeester Melis luidt de noodklok. Het aantal positieve coronatests in zijn gemeente is torenhoog. Per honderdduizend inwoners is Bunschoten de zwaarst getroffen gemeente van Nederland. ‘De cijfers zijn gaan leven voor de mensen.’

De burgemeester denkt dat de omvang van de gezinnen een grote rol speelt, zegt hij tegen het ND

‘De grootte van de gezinnen speelt een rol. Als bij een gezin van drie, vier of vijf kinderen een iemand ziek wordt, besmet hij gauw de andere gezinsleden. Dan heb je een ziek gezin, maar dat zijn dan wel vijf of zes besmettingen. Daarnaast is er een hoge bereidheid om te testen. Maar dat verklaart niet alles. Uit bron- en contactonderzoek blijkt een te vrijmoedige omgang van mensen uit verschillende huishoudens. Normaal gesproken gaan juist in deze tijd mensen veel naar elkaar toe. Dat staat op gespannen voet met corona. Ik hoor gelukkig dat mensen afspraken afblazen. Of dat massale navolging krijgt, gaan we zien in de cijfers, al ben ik er niet gerust op.’

“Ik maak me zorgen over wat er achter de voordeuren gebeurt. Koploper van Nederland zijn is een twijfelachtige eer.”

De politie van Bunschoten moet steeds vaker ingrijpen bij zogenoemde coronafeestjes waarbij de maatregelen worden overtreden. De afgelopen dagen zijn er twaalf bekeuringen uitgedeeld, schrijft de politie op Twitter.

Inwoners van Bunschoten worden gewaarschuwd: mensen die betrapt worden krijgen voortaan direct een boete. Ook gaan agenten door met het uitvoeren van controles.