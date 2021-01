Record aantal besmettingen in Verenigd Koninkrijk ondanks strenge lockdown

Het Verenigd Koninkrijk heeft zaterdag een nieuw record geboekt met 57.725 nieuwe coronabesmettingen, melden de gezondheidsautoriteiten. Het is het hoogste aantal sinds de start van de pandemie. De laatste 24 uur overleden 445 mensen in het VK aan corona.

Het is de vijfde achtereenvolgend dag dat het aantal nieuwe coronagevallen boven de 50.000 ligt in het VK. De hoge cijfers worden toegeschreven aan de meer besmettelijke variant die vooral rondgaat in de Britse hoofdstad Londen.

Ziekenhuizen in Londen staan onder enorme druk. In zeker drie instellingen waren de afdelingen intensive care "vol" op oudejaarsavond, berichtte Sky News op basis van een gelekte e-mail van gezondheidsdienst NHS. De Britse hoofdstad zit al in lockdown en de regering besloot vrijdag om basisscholen in Londen gesloten te houden. Ook worden noodziekenhuizen heropend.