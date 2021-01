Viruswaarheidvoorman Engel wil de Tweede Kamer in

De voorman van actiegroep Viruswaarheid, Willem Engel, wil de Tweede Kamer in. Hij staat op de derde plek van een partij die op 17 maart wil meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen: Vrij en Sociaal Nederland (VSN). Engel liet dit maandag weten. Hij is tegenstander van de coronamaatregelen.

Engel werd onlangs tijdens een demonstratie om daar aandacht voor te vragen in Den Haag gearresteerd. De partij VSN zegt geen vertrouwen te hebben in het huidige kabinet. Initiatiefnemer en lijsttrekker van de partij is Bas Filippini, de afgelopen dertien jaar de voorzitter van Privacy First.

Viruswaarheid heeft de afgelopen maanden met regelmaat rechtszaken aangespannen, maar verloor die tot nu toe nagenoeg allemaal. Zo eiste de groep tevergeefs notulen van het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert over coronamaatregelen. Viruswaarheid werd ook in het ongelijk gesteld in een zaak over de mondkapjesplicht in Amsterdam en een zaak tegen Facebook dat enkele coronakritische pagina's had verwijderd.

Eerder verloor Viruswaanzin, de voorloper van Viruswaarheid, twee keer een kort geding tegen het uitvaardigen van een demonstratieverbod op het Malieveld. Ook spande de club een rechtszaak aan tegen het gebruik van zogenoemde PCR-testen om vast te stellen of iemand besmet is geraakt met het coronavirus, maar ook dat werd afgewezen door de rechtbank in Den Haag.