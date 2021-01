Trump keurt noodtoestand tot 24 januari in Washington goed

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn goedkeuring gegeven aan het uitroepen van de noodtoestand in de hoofdstad Washington. De noodtoestand is van kracht nadat een meute woedende Trump-aanhangers woensdag het Capitool bestormde om te verhinderen dat de verkiezingszege van de Democraat Joe Biden door het parlement zou worden bekrachtigd.

De noodtoestand in Washington zal van kracht zijn tot 24 januari, vier dagen na de inauguratie van Biden. Ook rond die gelegenheid wordt de nodige onrust verwacht. De FBI waarschuwde maandag al dat in aanloop naar de beëdiging van Biden verspreid over het land gewapende protesten worden gepland. Niet alleen in Washington, maar ook in de hoofdsteden van de staten zouden acties op het programma staan.

De burgemeester van de stad Washington en de gouverneurs van de aangrenzende Amerikaanse staten Virginia en Maryland hebben het publiek opgeroepen om niet naar de inauguratie van Biden te komen.