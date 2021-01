Toch winkelen: Privébezoeken, onder de toonbank verkopen en goed opletten of er geen boa aankomt

Ja, de winkels moeten gesloten blijven, maar er zijn winkeliers die de grenzen van de wet opzoeken. Omdat ze anders failliet gaan. “Zie het als een noodsignaal. De overheid moet zich realiseren dat een complete bedrijfstak kapotgaat.”

Een reportage van de Volkskrant voert langs een tabakszaak, een juwelier, een schoenmaker en een kledingwinkel. Zo is de Amsterdamse tabaksverkoper eigenlijk alleen geopend voor het afhalen van pakketjes, maar wie sigaretten nodig heeft, wijn of postzegels kan er toch terecht.

Een juwelier uit Vleuten houdt de deuren open voor afhalen, reparaties en privébezoeken van klanten. Een Leidse kinderschoenenwinkel gaat dan weer op bezoek bij klanten thuis. Er zijn kledingwinkels die hun waar via bevriende bakkers verkopen.

Modeman Ton Kelders van Forza in Maarssen gaat zelfs hoe dan ook open op 19 januari zegt hij. Voor het steunpakket van de overheid moest hij 30 procent omzetverlies kunnen aantonen over het tweede en derde kwartaal. “Maar onze piek ligt dus in het vierde kwartaal. En de compensatie voor de voorraad die we niet kwijt kunnen is vooralsnog niet meer dan 1.000 of 1.500 euro. Het staat niet in verhouding tot onze verliezen.”

Een klant, die onder het half geopende rolluik doorkruipt, mag snel iets kopen. Voor er een boa aankomt.