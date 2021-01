Franse vrouw (58) probeert al drie jaar te bewijzen dat ze niet dood is

Aantonen dat je niet dood bent, het lijkt zo simpel, maar niet voor de 58-jarige Jeanne Pouchain uit Saint-Joseph bij Lyon. Volgens de Franse overheid bestaat ze al sinds 2017 niet meer.

Nadat ze door een rechter is dood verklaard, probeert Pouchain al drie jaar om zichzelf officieel weer tot leven te wekken, maar een certificaat van haar dokter is niet genoeg. “Het is een knettergek verhaal. Ik kon het niet geloven,” zegt haar advocaat Sylvain Cormier. “Ik had nooit gedacht dat een rechter iemand dood zou verklaren zonder bewijs. De aanklager zei dat mevrouw dood was, zonder een overlijdenscertificaat te tonen en iedereen geloofde haar. Niemand checkte het,” vertelt hij tegen persbureau AFP.

Het oordeel van de rechter volgde na een jarenlange juridische strijd met een voormalige werknemer van het schoonmaakbedrijf van Pouchain. Die werd ontslagen nadat het bedrijf een grote opdrachtgever kwijtraakte, maar eiste 14.000 euro schadevergoeding. Ze kreeg gelijk van de rechter.

Omdat het bedrag van het bedrijf werd gevraagd en niet van Pouchain persoonlijk, werd het bedrag nooit geïnd en sleepte de zaak zich voort. Toen in 2016 werd beweerd dat Pouchain was overleden, eiste de werknemer in hoger beroep het geldbedrag van haar man en zoon.

Het was geen gekke gedachte dat Pouchain dood was, aangezien ze in geen enkel register meer voorkwam. Ze had geen identiteitskaart, rijbewijs, bankrekening, zorgverzekering of ander officieel bewijs van haar bestaan.

Volgens de werknemer deed Pouchain alsof ze was overleden om onder de betalingen uit te komen. Zelf ontkent ze dat. “Ik heb geen identiteitspapieren, geen zorgverzekering. Ik kan de bank niet bewijzen dat ik besta. Ik ben niets,” zegt Pouchain. “Het is tijd dat iemand zegt: ‘stop’. Als ik niet voor mezelf vecht, vecht er niemand voor me.”