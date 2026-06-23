Waarom brood net zo ongezond kan zijn als chips

Brood is in Nederland zo vanzelfsprekend geworden dat we het bijna automatisch als “basisvoedsel” zien. Toch gedraagt vooral wit en zacht fabrieksbrood zich in je lichaam veel meer als chips dan als de voedzame volkorenboterham uit de voorlichtingsfolders. Wie dag in dag uit uitsluitend witbrood eet, schuift ongemerkt op richting een snackdieet in plaats van een gezond voedingspatroon.

Het verschil zit in de graankorrel. Bij witbrood is de korst van de graan­korrel – waar vezels , vitamines en mineralen zitten – grotendeels verwijderd. Wat overblijft is vooral zetmeel, dat in je lijf razendsnel wordt omgezet in glucose. Dat zorgt voor pieken in je bloedsuiker en belast op termijn je hart‑ en vaatstelsel. Grote studies laten zien dat veel geraffineerde graanproducten, zoals wit brood, samenhangen met een hoger risico op hart‑ en vaatziekten en vroegtijdige sterfte, vergelijkbaar met patronen die we ook zien bij liefhebbers van snacks en andere sterk bewerkte producten.

“Wie dag in dag uit wit, zacht fabrieksbrood eet, leeft metabolisch dichter bij de chips‑eter dan bij de volkorenfan.”

Daar komt bij dat industrieel brood steeds vaker lijkt op ultra‑bewerkte voeding: extra suikers, vetten, veel zout en een batterij aan “broodverbeteraars” moeten een luchtig, lang houdbaar en altijd hetzelfde brood afleveren. Dat is prettig voor de producent en herkenbaar voor de consument, maar je lichaam heeft weinig aan die lege calorieën. In voedingsonderzoek vallen dit soort producten in dezelfde categorie als veel snacks, kant‑en‑klaarmaaltijden en frisdrank.