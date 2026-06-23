ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederlanders overschatten vaak hoe duur een autovakantie is: dit kost het echt

Economie
door Nina van der Linden
dinsdag, 23 juni 2026 om 11:53
172238498_m
Veel Nederlanders die deze zomer met de auto op vakantie gaan, rekenen op hoge uitgaven voor brandstof, tolwegen en vignetten. Uit recent onderzoek van Wegenvignetten.nl blijkt echter dat die kosten in de meeste gevallen lager uitvallen dan vakantiegangers vooraf inschatten. Alleen de vakantie naar Spanje vormt een opvallende uitzondering.
Nu de zomervakantie nadert, kiezen opnieuw veel mensen voor een bestemming die met de auto bereikbaar is. De keuze voor een vakantie dichter bij huis wordt mede beïnvloed door internationale onzekerheid en de afgenomen belangstelling voor verre vliegreizen. Maar hoeveel kost zo’n autoreis nu werkelijk?
Voor het onderzoek werd Nederlanders gevraagd naar hun favoriete vakantiebestemming en naar de kosten die zij verwachtten te maken voor brandstof, tol en eventuele vignetten. Deze verwachtingen werden vervolgens afgezet tegen de daadwerkelijke kosten van een retourreis naar 27 populaire vakantielocaties.
Daaruit blijkt dat vooral vakanties naar nabije bestemmingen aanzienlijk goedkoper zijn dan gedacht. Een rit van Utrecht naar de Ardennen kost bijvoorbeeld ongeveer 74 euro aan brandstof en andere verkeerskosten, terwijl veel reizigers uitgaan van een bedrag van ruim 250 euro. Ook Duitsland wordt vaak als duur bestempeld, maar een retourreis naar het Zwarte Woud kost maar 166 euro en niet 350 zoals vaak wordt gedacht.
Volgens tolspecialist Freek Jurg komt dit vooral doordat landen als België en Duitsland nauwelijks kosten kennen voor tolwegen of verplichte snelwegvignetten. Daardoor blijven de uitgaven meestal beperkt tot brandstof. Alleen voor sommige Duitse steden kan een milieusticker noodzakelijk zijn.

Zo duur is Spanje

Bij verder gelegen bestemmingen liggen verwachting en werkelijkheid dichter bij elkaar. Frankrijk vormt daarvan een goed voorbeeld, al verschillen de kosten per regio. Spanje blijkt echter een financiële tegenvaller. Veel vakantiegangers onderschatten de grote afstand en de bijkomende tol in Frankrijk. Daardoor lopen de werkelijke kosten voor populaire Spaanse bestemmingen vaak tientallen tot honderden euro’s hoger op dan vooraf wordt ingeschat.
De verwachting is namelijk dat een tripje naar Lloret de Mar rond de 460 euro kost, maar in werkelijkheid ben je al snel 549 euro kwijt. Rijd je naar Alicante en terug dan mag je zo'n 667 euro afrekenen.
Bron: Metro

Lees ook

„Pinnen op vakantie: zo sluipt de buitenlandtoeslag je rekening op”„Pinnen op vakantie: zo sluipt de buitenlandtoeslag je rekening op”
Nederlanders massaal met de auto op vakantie door oorlog en hogere prijzenNederlanders massaal met de auto op vakantie door oorlog en hogere prijzen
Hier is je vakantie in 2026 ineens goedkoper – dankzij de wisselkoersHier is je vakantie in 2026 ineens goedkoper – dankzij de wisselkoers
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1892584582

Zoveel verdient het cabinepersoneel bij KLM, Transavia en EasyJet – en zó groot is het gat met de piloten

a5f6b6a2-dc5b-4ba9-a224-931d743d8d0d

Franse presentatrice van tv om seksistische opmerking over Belgische WK-speler

shutterstock_2752465121

Echt: ieder glas alcohol brengt je dood dichterbij

ANP-44636654

FD: "Dure villa’s in de uitverkoop: boven 5 miljoen is de glans eraf"

144548398_m

„Pinnen op vakantie: zo sluipt de buitenlandtoeslag je rekening op”

274278576_m

Word metselaar, dierenartsassistent of schuldhulpverlener: deze banen zijn in 2026 je gouden ticket naar werk (en in deze sectoren zijn mensen de pineut)

Loading