Nederlanders overschatten vaak hoe duur een autovakantie is: dit kost het echt

Veel Nederlanders die deze zomer met de auto op vakantie gaan, rekenen op hoge uitgaven voor brandstof, tolwegen en vignetten. Uit recent onderzoek van Wegenvignetten.nl blijkt echter dat die kosten in de meeste gevallen lager uitvallen dan vakantiegangers vooraf inschatten. Alleen de vakantie naar Spanje vormt een opvallende uitzondering.

Nu de zomervakantie nadert, kiezen opnieuw veel mensen voor een bestemming die met de auto bereikbaar is. De keuze voor een vakantie dichter bij huis wordt mede beïnvloed door internationale onzekerheid en de afgenomen belangstelling voor verre vliegreizen. Maar hoeveel kost zo’n autoreis nu werkelijk?

Voor het onderzoek werd Nederlanders gevraagd naar hun favoriete vakantiebestemming en naar de kosten die zij verwachtten te maken voor brandstof, tol en eventuele vignetten. Deze verwachtingen werden vervolgens afgezet tegen de daadwerkelijke kosten van een retourreis naar 27 populaire vakantielocaties.

Daaruit blijkt dat vooral vakanties naar nabije bestemmingen aanzienlijk goedkoper zijn dan gedacht. Een rit van Utrecht naar de Ardennen kost bijvoorbeeld ongeveer 74 euro aan brandstof en andere verkeerskosten, terwijl veel reizigers uitgaan van een bedrag van ruim 250 euro. Ook Duitsland wordt vaak als duur bestempeld, maar een retourreis naar het Zwarte Woud kost maar 166 euro en niet 350 zoals vaak wordt gedacht.

Volgens tolspecialist Freek Jurg komt dit vooral doordat landen als België en Duitsland nauwelijks kosten kennen voor tolwegen of verplichte snelwegvignetten. Daardoor blijven de uitgaven meestal beperkt tot brandstof. Alleen voor sommige Duitse steden kan een milieusticker noodzakelijk zijn.

Zo duur is Spanje

Bij verder gelegen bestemmingen liggen verwachting en werkelijkheid dichter bij elkaar. Frankrijk vormt daarvan een goed voorbeeld, al verschillen de kosten per regio. Spanje blijkt echter een financiële tegenvaller. Veel vakantiegangers onderschatten de grote afstand en de bijkomende tol in Frankrijk. Daardoor lopen de werkelijke kosten voor populaire Spaanse bestemmingen vaak tientallen tot honderden euro’s hoger op dan vooraf wordt ingeschat.

De verwachting is namelijk dat een tripje naar Lloret de Mar rond de 460 euro kost, maar in werkelijkheid ben je al snel 549 euro kwijt. Rijd je naar Alicante en terug dan mag je zo'n 667 euro afrekenen.