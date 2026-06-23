Waarom je echt nu met krachtraining moet beginnen: zo gezond is het

Denk je bij krachttraining vooral aan gespierde armen, strakke benen of een sixpack? Dan is het tijd om dat beeld bij te stellen. Uit nieuw onderzoek blijkt namelijk dat een paar sessies met gewichten per week niet alleen goed zijn voor je uiterlijk, maar mogelijk ook voor je levensduur.

Onderzoekers analyseerden gegevens van bijna 150.000 Amerikaanse verpleegkundigen en zorgprofessionals die tot wel dertig jaar lang werden gevolgd. Om de paar jaar gaven deelnemers door hoeveel tijd ze besteedden aan krachttraining en aan activiteiten zoals wandelen, fietsen en zwemmen.

In die periode overleden bijna 36.000 deelnemers. Daardoor konden onderzoekers nauwkeurig bekijken of er een verband bestond tussen spierversterkende oefeningen en het risico op vroegtijdig overlijden.

De uitkomst was opvallend duidelijk: mensen die wekelijks tussen de 90 en 120 minuten aan krachttraining deden, hadden een 13 procent lager risico om vroegtijdig te overlijden dan mensen die helemaal geen gewichten optilden.

Vooral goed voor hart en hersenen

De grootste gezondheidswinst werd gezien bij twee veelvoorkomende doodsoorzaken. Het risico op overlijden door hart- en vaatziekten lag 19 procent lager. Voor neurologische aandoeningen, waaronder dementie, was dat zelfs 27 procent. Meer trainen bleek overigens niet automatisch beter. Na ongeveer twee uur krachttraining per week vlakte het voordeel af. Urenlang in het krachthonk hangen lijkt dus niet nodig.

De allerbeste resultaten werden gezien bij mensen die krachttraining combineerden met voldoende beweging. Wie daarnaast minstens 150 minuten per week matig intensief sportte of bewoog, zoals wandelen, hardlopen of fietsen, had uiteindelijk tot wel 45 procent minder kans op vroegtijdig overlijden.

Wat spieren eigenlijk voor je doen

Waarom hebben spieren zoveel invloed op onze gezondheid? Het antwoord zit in hun verrassend belangrijke rol in het lichaam.

Spieren zijn namelijk veel meer dan een motor waarmee je beweegt. Ze behoren tot de meest actieve weefsels van ons lichaam. Na een maaltijd nemen spieren het grootste deel van de glucose uit ons bloed op. Daardoor helpen ze de bloedsuikerspiegel stabiel te houden en verkleinen ze het risico op diabetes type 2, een belangrijke risicofactor voor hartziekten.

Daarnaast produceren spieren tijdens het bewegen zogenoemde myokines: stofjes die ontstekingen in het lichaam helpen remmen en communiceren met organen zoals de lever, bloedvaten, botten en zelfs de hersenen. Met andere woorden: elke keer dat je je spieren gebruikt, profiteert je hele lichaam mee.

Dat spierkracht een belangrijke voorspeller van gezondheid is, blijkt ook uit ander onderzoek. Zo wordt gripkracht – hoe hard je in iets kunt knijpen – steeds vaker gebruikt als gezondheidsmeter. In sommige studies voorspelde gripkracht zelfs beter wie een verhoogd risico liep op vroegtijdig overlijden dan de bloeddruk.

Sterkere spieren zorgen bovendien voor minder valpartijen, minder botbreuken en meer zelfstandigheid op latere leeftijd.