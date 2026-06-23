Zie je dit icoontje op je Android? Let dan goed op of er geen kwaadwillenden meekijken

Een klein sleuteltje bovenin je scherm. Veel Android-gebruikers zien het ineens verschijnen en denken direct aan hackers , meekijkers of een gehackte telefoon . Maar meestal betekent het iets heel anders; al is er één situatie waarin je wél alert moet worden.

Je kent de statusbalk: batterij, wifi, bereik. Meer niet. Totdat er opeens een onbekend symbool opduikt. Volgens de tech-experts van Chip zorgt een bepaald icoontje regelmatig voor onrust: een klein sleuteltje.

Extra beveiliging?

Wie dit icoontje ziet, hoeft niet meteen in paniek te raken. Binnen Android staat het sleutelsymbool normaal gesproken voor een actieve VPN-verbinding. Dat betekent dat je internetverkeer via een versleutelde verbinding loopt.

Dat klinkt ingewikkeld, maar in de praktijk is het vaak juist een teken dat je gegevens beter beschermd worden. Misschien heb je zelf ooit een VPN-app geïnstalleerd om veiliger te internetten. Of gebruikt je werkgever automatisch een beveiligde verbinding via een zakelijk profiel.

Er is nog een verrassende mogelijkheid: sommige advertentieblokkers, firewalls en beveiligingsapps maken óók gebruik van een lokale VPN om internetverkeer te filteren. Kortom: dat sleuteltje betekent vaak dat er juist extra bescherming actief is.

Wanneer het wél verdacht wordt

Toch is er een uitzondering. Zie je het icoontje terwijl je zelf geen VPN gebruikt, geen bedrijfsprofiel hebt en geen beveiligingsapps kent die dit doen? Dan is het verstandig om te controleren wat er actief is.

In het slechtste geval kan een onbekende app een VPN-verbinding gebruiken om verkeer op de achtergrond om te leiden. Dat betekent niet automatisch dat je bent gehackt, maar het is wel reden om te kijken welke app toegang heeft.

Zo controleer je het

De controle is eenvoudig. Open Instellingen → Netwerk en internet → VPN (de exacte naam verschilt per toestel).

Daar zie je welke apps toestemming hebben om een VPN-verbinding te gebruiken. Kom je een app tegen die je niet herkent of niet vertrouwt? Verbreek de verbinding en verwijder de app.

En iPhone dan?

Apple pakt dit anders aan. Daar verschijnt geen sleuteltje in beeld, maar meestal gewoon een compact VPN-logo zodra een beveiligde verbinding actief is.

Een onbekend icoontje is niet automatisch reden tot paniek. Maar als je niet weet waarom het er staat, is één minuut controleren slimmer dan het negeren.