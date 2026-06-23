Dit zijn de sterkste legers van Europa

Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië gelden op dit moment als de sterkste legermachten binnen de EU, maar het zijn nog altijd Rusland en Turkije die de Europese militaire ranglijst domineren. Achter die rangschikking gaan forse verschillen in defensiebudget, manschappen en oorlogservaring schuil.
Wie staan er bovenaan?
Volgens recente militaire krachtindexen voert Rusland in Europa
nog steeds de lijst aan, dankzij een combinatie van grote aantallen troepen, nucleaire afschrikking en zware wapens, ondanks de uitputtingsslag in Oekraïne. In de EU nemen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk de koppositie in, met moderne luchtmachten, nucleaire capaciteiten en wereldwijde inzetbaarheid van troepen. Italië, Duitsland en Spanje vormen de daaropvolgende laag: middelgrote mogendheden met aanzienlijke, maar lang ondergefinancierde legers die nu versneld worden gemoderniseerd
Hoe wordt “sterkste” eigenlijk gemeten?
Ranglijsten
combineren uiteenlopende factoren: aantal actieve soldaten en reservisten, tanks en pantservoertuigen, gevechtsvliegtuigen, marinekracht, logistiek, defensiebudget én geografie. In 2026 staan in een veelgebruikte index Rusland, Frankrijk, het VK, Griekenland, Italië, Oekraïne en Duitsland in de Europese top-7, gevolgd door Spanje, Finland en Polen. Opvallend is dat relatief kleinere landen als Griekenland, Finland en Polen hoog eindigen, omdat zij al jaren fors investeren in defensie en grote reservistenlegers hebben opgebouwd.
De nieuwe Europese wapenrace
De oorlog
in Oekraïne heeft een aardverschuiving veroorzaakt: Europese NAVO-landen gaven in 2025 gemiddeld 2,77 procent van hun gezamenlijke bbp uit aan defensie, een record en voor het eerst boven de lang beloofde 2 procent. Alle Europese NAVO-lidstaten halen inmiddels die 2 procentnorm, en hebben bovendien afgesproken om uiterlijk 2035 naar 5 procent van het bbp aan defensie-gerelateerde uitgaven te groeien. Europa krijgt dus snel sterkere legers, maar de kloof met de militaire en technologische macht van de Verenigde Staten blijft voorlopig aanzienlijk.