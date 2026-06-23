Dit zijn de sterkste legers van Europa

Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië gelden op dit moment als de sterkste legermachten binnen de EU, maar het zijn nog altijd Rusland en Turkije die de Europese militaire ranglijst domineren. Achter die rangschikking gaan forse verschillen in defensiebudget, manschappen en oorlogservaring schuil.

Wie staan er bovenaan?

Volgens recente militaire krachtindexen voert Rusland in Europa nog steeds de lijst aan, dankzij een combinatie van grote aantallen troepen, nucleaire afschrikking en zware wapens, ondanks de uitputtingsslag in Oekraïne. In de EU nemen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk de koppositie in, met moderne luchtmachten, nucleaire capaciteiten en wereldwijde inzetbaarheid van troepen. Italië, Duitsland en Spanje vormen de daaropvolgende laag: middelgrote mogendheden met aanzienlijke, maar lang ondergefinancierde legers die nu versneld worden gemoderniseerd

Hoe wordt “sterkste” eigenlijk gemeten?

Ranglijsten combineren uiteenlopende factoren: aantal actieve soldaten en reservisten, tanks en pantservoertuigen, gevechtsvliegtuigen, marinekracht, logistiek, defensiebudget én geografie. In 2026 staan in een veelgebruikte index Rusland, Frankrijk, het VK, Griekenland, Italië, Oekraïne en Duitsland in de Europese top-7, gevolgd door Spanje, Finland en Polen. Opvallend is dat relatief kleinere landen als Griekenland, Finland en Polen hoog eindigen, omdat zij al jaren fors investeren in defensie en grote reservistenlegers hebben opgebouwd.

De nieuwe Europese wapenrace