Verdien je goed? Dit is minimum, modaal en gemiddeld salaris in 2026

Wat is het minimumloon in 2026?

Het wettelijke minimumloon is de ondergrens die werkgevers moeten betalen aan werknemers vanaf 21 jaar. Vanaf 1 januari 2026 geldt een minimumuurloon van ongeveer 14,71 euro bruto voor volwassenen, wat bij een fulltimebaan neerkomt op grofweg 2.550 tot 2.600 euro bruto per maand, afhankelijk van je aantal uren. Verdien je rond die grens, dan zit je formeel “veilig”, maar in de praktijk is rondkomen – zeker in dure steden – vaak lastig.

Wat is het modale inkomen in 2026?

Het modale inkomen is het inkomen dat in Nederland het vaakst voorkomt, en wordt jaarlijks geraamd door het Centraal Planbureau (CPB). Voor 2026 schat het CPB het modaal inkomen op 48.000 euro bruto per jaar, inclusief 8 procent vakantiegeld. Omgerekend is dat ongeveer 4.000 euro bruto per maand inclusief vakantiegeld, of circa 3.700 euro bruto per maand exclusief vakantiegeld

Modaal is daarmee een handig ijkpunt: wie rond modaal verdient, hoort tot de grote middengroep van werknemers. Let op: modaal is geen maximum en geen norm, maar een rekenbedrag voor beleid en koopkrachtplaatjes.brys+1

Wat is het gemiddelde salaris in 2026?

Het gemiddelde salaris is wat je krijgt als je alle inkomens optelt en deelt door het aantal werknemers. Dat bedrag ligt hoger dan modaal, omdat hoge inkomens het gemiddelde omhoog trekken. Schattingen voor 2026 komen uit op rond de 4.000 tot 4.400 euro bruto per maand inclusief vakantiegeld, afhankelijk van de gebruikte dataset. Salarisplatformen die kijken naar echte loonstroken komen in de praktijk vaak iets lager uit, rond de 3.750 tot 3.800 euro bruto per maand.

Belangrijk: de mediaan (het middelste inkomen) ligt lager dan het gemiddelde, en geeft dus een realistischer beeld van wat “de gewone werknemer” verdient.

Minimum, modaal en gemiddeld in één oogopslag

Zo kun je de drie begrippen globaal naast elkaar zetten voor 2026:

Minimumloon : circa 2.550–2.600 euro bruto per maand bij fulltime; dit is de wettelijke ondergrens.

: circa 2.550–2.600 euro bruto per maand bij fulltime; dit is de wettelijke ondergrens. Modaal inkomen : ongeveer 48.000 euro bruto per jaar, zo’n 4.000 euro bruto per maand inclusief vakantiegeld (circa 3.700 euro per maand exclusief vakantiegeld).

: ongeveer 48.000 euro bruto per jaar, zo’n 4.000 euro bruto per maand inclusief vakantiegeld (circa 3.700 euro per maand exclusief vakantiegeld). Gemiddeld salaris: rond 4.000–4.400 euro bruto per maand inclusief vakantiegeld; in sommige bronnen op basis van salarisgegevens rond 3.760 euro per maand.

Daarmee kun je grofweg zeggen:

Zit je rond het minimumloon, dan zit je aan de onderkant van de loonverdeling.

Verdien je rond modaal, dan hoor je bij de grote middengroep.

Zit je (ruim) boven het gemiddelde, dan zit je in de bovenkant van de loonverdeling.

Wanneer verdien je “goed”?

De vraag “wat is een goed salaris?” is deels persoonlijk, maar je kunt de cijfers wel als kompas gebruiken. Advies voor werkgevers is vaak: een “goed” salaris ligt ergens tussen minimumloon en modaal inkomen in; in 2026 dus grofweg tussen 2.550 en 3.900 euro bruto per maand bij een fulltimebaan. Voor veel starters ligt een marktconform salaris eerder in de bandbreedte van 2.200 tot 2.800 euro bruto per maand, terwijl ervaren specialisten en leidinggevenden vaak 10 tot 25 procent boven modaal zitten.

Voor jou als werknemer is een eenvoudige reality check:

Reken je salaris om naar een fulltime bruto maandloon. Vergelijk met minimum, modaal en het gemiddelde in jouw sector en regio. Neem ook mee wat je krijgt aan extra’s: pensioen, vakantiedagen, dertiende maand, reiskosten, opleidingsbudget.

Past jouw loon enigszins bij die ijkpunten en kun je er in jouw woonplaats een redelijk bestaan van opbouwen, dan is de kans groot dat je “goed” tot “redelijk” verdient – ook al praten collega’s er niet openlijk over.