Een vader en zijn twee minderjarige zoons zijn aangehouden omdat ze iets te maken hebben met de dood van Almelose Lotte, het meisje dat zondag dood in het water van een bedrijventerrein in Almelo werd gevonden.

De vader en de zoons wonen in dezelfde buurt. Wat hun betrokkenheid is wil de politie niet zeggen. In de buurt gaat het verhaal dat een van de kinderen het meisje, expres of per ongeluk, heeft gedood en dat het gezin daarna is gaan proberen sporen te vernietigen.