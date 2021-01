FBI vindt meer dan 30 vermiste kinderen terug in Los Angeles

De FBI heeft meer dan dertig vermiste kinderen, van wie er acht seksueel werden uitgebuit, teruggevonden in Los Angeles als onderdeel van Operatie Verdwenen Engelen. De Amerikaanse federale opsporingsdienst kreeg bij de operatie, die op 11 januari begon, hulp van diverse politiediensten in Los Angeles en omgeving en tientallen lokale wethandhavingsinstanties, meldt de Britse krant Daily Mail.

"De FBI beschouwt mensenhandel als moderne slavernij en minderjarigen die zich bezighouden met commerciële seks worden als slachtoffers beschouwd", zei FBI-assistent-directeur Johnson. "Hoewel deze operatie in een beperkte periode veel succes heeft opgeleverd, onderzoeken de FBI en onze partners de handel in kinderseks elke dag van het jaar en de klok rond."

Twee kinderen werden meerdere malen aangetroffen op locaties waar straatprostitutie plaatsvindt. Een aantal andere slachtoffers die zijn teruggevonden is in het verleden seksueel uitgebuit. Ten minste een verdachte van mensenhandel is aangehouden. Ook zijn sommige minderjarigen gearresteerd wegens schending van de proeftijd, diefstal en enkele andere misdrijven. Een kind was ontvoerd door een van zijn ouders.

Sinds november 2020 lopen er meer dan 1800 onderzoeken in de VS naar mensenhandel, inclusief zaken waarbij minderjarigen zijn betrokken die seksueel worden uitgebuit. Op dit moment houden 86 teams van de FBI zich bezig met kinderuitbuiting en mensenhandel. Vorig jaar leidden 664 FBI-onderzoeken naar mensenhandel tot de arrestatie van 473 mensenhandelaren.