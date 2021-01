Voorspelling vaccins: We zijn pas 21 oktober klaar

De EU is er niet in geslaagd voldoende vaccins in te slaan om zo snel mogelijk van de pandemie af te zijn. Het licht aan het eind van de tunnel schuift steeds verder naar achteren.

Een prognose van het data-analysebedrijf Airfinity voorspelt wanneer landen 75 procent van de bevolking hebben bereikt. Dat is er groepsimmuniteit. Het bedrijf baseert zich op bestaande leveringsovereenkomsten voor vaccins .

Van de onderzochte landen is Canada het eerst klaar: 11 juni.

De EU zal moeten wachten tot 21 oktober.