Trending hashtag #kutcorona toont stemming in Nederland: ‘Is dat een nieuwe variant?’

De stemming in Nederland in één hashtag: #kutcorona staat deze ochtend op 1 op Twitter. De persconferentie van gisteren waarin werd aangekondigd dat de lockdown wordt verlengd tot 2 maart was de coronadruppel: Na het zoveelste spelletje aan de keukentafel, weer een net niet gezellige digtale vrijmibo en de honderdste wandeling in de regen zijn we er meer dan zat van.

Maar gelukkig kan er ook nog worden gelachen.

Ah kijk een # waar ik het helemaal mee eens ben: #kutcorona. pic.twitter.com/vkS7C2RW2w — Twirling Sparkly Book Princess (@Mehsi_Hime) February 3, 2021

Is corona een SOA geworden? Dacht dat het een longvirus was😁 #kutcorona — 𝑨𝒊𝒎𝒆𝒆_𝑴𝒖𝒍𝒍𝒊𝒏𝒔_𝑭𝒂𝒏 (@AimeeMullinsFan) February 3, 2021

Is er al een actiegroep in de pen gekropen om #kutcorona genderneutraal te maken? #woke #wokeweek — T-Vince (@T_Vince) February 3, 2021

Dit soort dagen thuis, met dat noodweer, kan je gewoon nuttig besteden!



Ik kan u alvast mededelen dat er in een doosje witte rijst van golden Sun 1.543.132 rijstkorrels zitten!

Heb ze gesorteerd nu, ga nu beginnen met het tellen van de suikerkorrels.#kutcorona — Vosske 😌 (@Vosskke) February 3, 2021

Is dit weer een nieuwe variant? #kutcorona — It's Ids (@idsvds) February 3, 2021

Dan sta je daar. Bij je moeder en eigenlijk willen we beiden een knuffel maar dat je het dan toch maar niet doet. Want je weet maar nooit…. #kutcorona #rouw — Mieke (@Gebakkie74) January 29, 2021

Is #kutcorona nog wel te detecteren met de reguliere test? Of was die #piemeltaart stiekem een nieuwe test in ontwikkeling? — TiffanaticsNLD (@TiffanaticsNLD) February 3, 2021