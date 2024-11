25 jaar cel en tbs voor ontvoeren, misbruiken en vermoorden Gino

De rechtbank in Maastricht heeft woensdag de 25-jarige Donny M. veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor het ontvoeren, seksueel misbruiken en vermoorden van de 9-jarige Gino van der Straeten.

Gino verdween op 1 juni 2022 in Kerkrade. Drie dagen later arresteerde de politie M. Hij leidde de politie naar de plek waar hij het stoffelijk overschot van het jongetje had gedumpt, vlak bij zijn woning in Geleen.

De rechtbank heeft M. ook schuldig bevonden aan het plegen van ontucht met een 17-jarige jongen en aan het maken, verspreiden en bezitten van kinderpornografie.

Het Openbaar Ministerie had 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.