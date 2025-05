25 personen in Frankrijk aangeklaagd om crypto-ontvoeringspoging

PARIJS (ANP) - De Franse justitie heeft 25 personen aangeklaagd voor een poging tot het ontvoeren van mensen in de cryptowereld. Ze hadden onder meer in Parijs op klaarlichte dag geprobeerd de dochter en kleinzoon van de topman van een cryptobedrijf te kidnappen. Zes van de verdachten zijn minderjarig.

In Frankrijk zijn de afgelopen maanden meerdere zogenoemde crypto-ontvoeringen geweest. Vooral mensen die rijk zijn geworden met die digitale munten worden het slachtoffer en de daders vragen cryptomunten als losgeld. Crypto geldt als een populair betaalmiddel onder criminelen omdat het moeilijker te traceren is dan normaal geld.

De poging tot ontvoering die centraal staat in het onderzoek, waarin de 25 verdachten zijn aangeklaagd, vond plaats op 13 mei. Beelden daarvan gingen viraal op sociale media. Volgens justitie wordt de groep ook in verband gebracht met andere kidnappogingen. Zo zou de politie afgelopen maandag nog een ontvoeringsplan van de verdachten hebben verijdeld in Nantes.