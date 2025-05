BARCELONA (ANP) - Max Verstappen start in de Grote Prijs van Spanje vanaf de derde plaats. De regerend wereldkampioen moest in de kwalificatie op het circuit van Barcelona de Australiër Oscar Piastri en de Brit Lando Norris in de McLarens voor zich dulden. Piastri start vanaf poleposition.

Verstappen zegevierde de afgelopen drie jaar in de Grote Prijs van Spanje en won er in 2016 zijn eerste race in de Formule 1. De Grote Prijs van Spanje begint zondag om 15.00 uur.