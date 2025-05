Yates zet op voorlaatste dag Giro d'Italia naar zijn hand

SESTRIÈRE (ANP) - De Brit Simon Yates heeft de eindzege in de Giro d'Italia vrijwel op zak. De renner van Visma - Lease a Bike nam op de voorlaatste dag de roze leiderstrui over van de Mexicaan Isaac Del Toro door een aanval op de Colle delle Finestre. In het dal naar finishplaats Sestrière kreeg hij nog hulp van zijn Belgische ploeggenoot Wout van Aert, die eerder deel uitmaakte van een kopgroep.

Yates (32) bereikte de finish met een ruime voorsprong op Del Toro en de Ecuadoraan Richard Carapaz, die als nummers 1 en 2 in het klassement aan de rit waren begonnen. Zondag volgt alleen nog een vlakke etappe met start en finish in Rome.

Het Nederlandse team, toen nog onder de naam Jumbo-Visma, won eerder in 2023 de Giro met de Sloveen Primoz Roglic.

De ritzege in de laatste bergrit was voor de Australiër Chris Harper van de ploeg Jayco-AlUla.