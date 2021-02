Waarom je beter niet je stoep sneeuwvrij kunt maken

Je stoepje schoonvegen, behalve dat het nu toch in no time weer vol sneeuwt, zijn er nog meer redenen om er helemaal niet aan te beginnen.

Je veegt je stoep of oprit schoon, omdat je denkt dat het veiliger is, maar vaak is dat niet zo, tenzij je het direct doet na het sneeuwen. Anders is de kans namelijk groot dat je de losse sneeuw wegveegt en er een aangevroren spekglad laagje onder tevoorschijn komt.

Meestal strooien mensen zout na het vegen, maar zout is slecht voor de ondergrond, voor dieren die er mee in contact komen en voor de banden en lak van je auto.

Tenslotte is het nog zo dat sneeuwruimen in feite een verplaatsing is van het probleem, namelijk naar de randen van het pad. Daar ligt dan nog wekenlang een bruinige blubber.

Verder is een witte sneeuwdeken natuurlijk ook gewoon mooier dan een slordig schoongeveegde oprit.