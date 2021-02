Colombiaanse moeder over Nederlandse adoptie: ‘Ze zeiden dat mijn zoontje dood was’

De Colombiaanse María Orfi Cifuentes is slachtoffer geworden van het Nederlandse adoptieschandaal. Ze wilde haar kind helemaal niet afstaan, er zijn documenten vervalst en haar is verteld dat haar zoontje was overleden. Pas 40 jaar later zag ze hem terug. In Nederland.

“Ik heb alleen een glimp van zijn voetje opgevangen,” vertelt María aan de NOS. “Daarna wikkelden ze mijn pasgeboren zoontje in een blauwe ziekenhuisdeken en brachten hem weg. In het ziekenhuis zeiden ze dat hij dood was, maar hij bleek te zijn geadopteerd.”

“Een non kwam bij mijn bed staan en zei dat het heel slecht ging met de baby,” vertelt ze over de dag dat haar kind werd geboren. “Ze had twee blanco vellen papier bij zich en zei dat ik die moest tekenen. Daarmee zou ik toestemming geven om mijn zoon te laten dopen, voor het te laat was. Ze vroeg me ook om hem een naam te geven. Even later kwam een verpleegster naar me toe, die me vertelde dat mijn zoontje was overleden.”

Psychisch zwaar

Het gebeurde in 1977, maar het verlies droeg ze jarenlang met zich mee. “Het was psychisch heel erg zwaar. Ik heb zelfmoord overwogen, maar ik ben doorgegaan voor mijn andere kinderen.”

Uiteindelijk hoort ze dat haar zoon is geadopteerd en in Nederland is. Met behulp van het programma Spoorloos vindt ze hem terug. Daar is ze heel blij mee, maar ze is ook boos. “Ik was minderjarig en ik had destijds niet eens identiteitspapieren. Toch beweren ze dat ik bij de notaris ben geweest om afstand te doen van mijn jongen. Er klopt helemaal niets van.”

De adoptie van kinderen uit het buitenland is deze week per direct stopgezet vanwege een vernietigend rapport van de commissie-Joustra, die adopties tussen 1967 en 1997 onderzocht en concludeerde dat er grote misstanden hebben plaatsgevonden.