‘Ghislaine Maxwell slachtoffer fysiek geweld in gevangenis’

Ghislaine Maxwell, de voormalig medewerker van de Amerikaanse multimiljonair en veroordeeld zedendelinquent Jeffrey Epstein, is in de gevangenis in New York slachtoffer geworden van fysiek geweld door de bewakers, stelt haar advocate. Maxwell zit vast op verdenking van het ronselen van meisjes voor massages en seks met Epstein en zijn mensen uit zijn entourage.

Maxwell zou volgens advocate Bobbi Sternheim onlangs zijn mishandeld tijdens het doorzoeken van haar cel, schrijft de raadsvrouw in een brief aan de rechter die over Maxwells dossier gaat. Sternheim stelt dat de voormalige socialite "is overgeleverd aan een groep bewakers", die geweld zouden hebben gepleegd bij een onderzoek naar het lichaam van Maxwell. De advocate gaf geen verdere details over het vermeende geweld.

De bewakers zouden Maxwell (59) hebben bedreigd met straffen als zij het voorval zou melden, zoals ze zou hebben aangegeven te willen doen. Een week later bevolen dezelfde bewakers Maxwell om een douche schoon te maken en de muren te schrobben, aldus Sternheim. Maxwells advocaat blijft ook klagen over de omstandigheden waaronder Maxwell gevangen zit. Elke 15 minuten gaat een lamp aan het plafond van haar cel aan, vanwege het vermeende risico dat Maxwell zich net als Epstein van het leven berooft.