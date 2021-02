Hoogste temperatuur ooit in Nederland gemeten op 21 februari

In Eindhoven en Woensdrecht is zondagmiddag een temperatuur gemeten van 17,2 graden. Nog nooit eerder werd zo'n hoge temperatuur geregistreerd in Nederland op 21 februari. Het oude record stamt uit 1949, toen het 17,1 graden werd in Buchten (Zuid-Limburg).

Het record wordt volgens Weer.nl verpletterd, aangezien de temperatuur later op de dag in Noord-Brabant en Limburg kan oplopen tot ruim 19 graden. Mocht het ergens 20 graden worden, dan is er sprake van de vroegste lokale warme dag sinds het begin van de metingen. In De Bilt werd het zondag al warmer dan ooit gemeten op deze dag.

Het warme weer heeft te maken met de uitzonderlijk zachte lucht die vanuit Spanje wordt aangevoerd. Het kwik schiet daardoor omhoog, en de zon maakt het nog warmer. In een groot deel van Nederland wordt het zondag 17 of 18 graden. In het zuidoosten wordt het mogelijk nog warmer. Alleen in het noorden is het frisser en komen de temperaturen niet boven de 12 graden uit.

Volgens Weer.nl zijn warme dagen "zeer uitzonderlijk" in februari. Op 26 februari 1900 werd in het Achterhoekse Winterswijk een warme dag genoteerd met 20,3 graden. De laatste warme februaridag dateert uit 2019. Weerstation Arcen, in Noord-Limburg, haalde op 27 februari een maximumtemperatuur van 20,5 graden. Daarmee was het tevens de warmste winterdag uit de geschiedenis.