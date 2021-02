Álle contactberoepen mogen weer en winkelen kan straks op afspraak

Waarschijnlijk gaat het kabinet vanavond bekend maken dat alle contactberoepen hun werk weer mogen oppakken dus niet alleen kappers, maar ook rijinstructeurs en fysiotherapeuten. Ook mogen middelbare scholen en mbo’s weer gedeeltelijk open en wordt winkelen op afspraak mogelijk.

Vanavond is er om 19 uur weer een persconferentie waarin de versoepelingen definitief bekend worden gemaakt. Volgens RTL-verslaggever Fons Lambie zijn ze vooral ingegeven door maatschappelijke druk.

“Bij álles wat in politiek Den Haag gebeurt, spelen de verkiezingen een rol,” aldus Lambie tegen RTL Nieuws. “Maar die paar versoepelingen komen vooral door de maatschappelijke druk. Van jongeren en van sectoren die pleiten om de samenleving van het slot te halen. Ook bij burgemeesters en partijen in de Kamer hoor je die wens. En ook in het kabinet klinkt het gevoel: de rek is er nu wel uit.”

“Achter de schermen wordt de vergelijking met een ventiel gemaakt. Vanwege alle druk wordt het ventiel nu een beetje opengedraaid. Maar daar hangt ook waarschuwing aan: als de coronacijfers weer de verkeerde kant op gaan, dan wordt het ventiel weer dichtgedraaid.”