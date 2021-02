Vader overlijdt door explosief voor ‘gender reveal party’

Een Amerikaanse vader to be bouwde zelf een explosief om zo het geslacht van zijn aanstaande kind te onthullen tijdens een zogenoemde ‘gender reveal party’. Het explosief ontplofte echter al tijdens het maken ervan. De man kwam daarbij om het leven.

De 28-jarige Christopher Pekny wilde op een originele manier bekend maken of hij een zoon of een dochter zou krijgen en dus maakte hij samen met zijn broer Michael (27) in de garage van zijn woning in Liberty, New York een explosief. Maar dat ontplofte dus veel te vroeg. Christopher stierf bij de explosie, Michael raakte gewond.

Wat voor materiaal ze precies gebruikten is nog niet bekend. Een politiewoordvoerder spreekt in The New York Times van ‘een soort pijp’. Oudste broer Peter Pekny (34) noemt het ‘het meest bizarre ongeluk dat je je kunt voorstellen’.

Het is niet de eerste keer dat een ‘gender reveal party’ verkeerd afloopt. Vorige maand overleed een man in Michigan tijdens een babyshower toen hij werd geraakt door granaatscherven die uit een soort kanon kwamen.