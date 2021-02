Vertrouwen in coronabeleid daalt, naleving nog wel hoog

Het vertrouwen in het coronabeleid is verder gedaald. De naleving van de coronamaatregelen is desondanks nog steeds wel hoog. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat samen met de GGD geregeld mensen ondervraagt over hun gedrag, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat in dit coronatijdperk.

De meest recente resultaten komen uit de tiende ronde van het onderzoek, die tussen 10 en 14 februari werd gehouden onder ruim 54.000 mensen. Daaruit concludeert het RIVM dat naleving van de coronamaatregelen in veel gevallen stabiel hoog blijft, en in sommige gevallen zelfs een verbetering toont. Zo ontvingen minder deelnemers bezoek, een daling van 73 procent in de kerstvakantie naar 58 procent nu, en werkten ze meer thuis.

Verder zegt 92 procent zich te houden aan de avondklok, hoewel slechts 42 procent van de mensen denkt dat die avondklok ook echt helpt. Van de maatregel één persoon per dag op bezoek denkt 48 procent dat deze nuttig is. De naleving van de bezoekregel neemt ook af, naar 81 procent, tegen 95 procent toen er nog meer bezoekers mochten komen.