Ouders (beide 17) van in container gevonden baby aangehouden

De Amsterdamse politie heeft de ouders opgepakt van de baby die zondag in een container werd gevonden. De ouders zijn allebei 17 jaar.

Beide verdachten zijn woensdag aangehouden en zaten tot vandaag in beperkingen. Dat betekent dat er geen informatie van buiten naar hen toe mag.

Gezien hun leeftijd zal het Openbaar Ministerie terughoudend zijn in het verstrekken van informatie over het onderzoek. De moeder van het minderjarige meisje, de oma van de baby, werd ook aangehouden. Ze is gisteren vrijgelaten, haar rol wordt verder onderzocht.

Vanmiddag zijn de twee minderjarige verdachten voorgeleid aan de kinderrechter-commissaris van de Amsterdamse rechtbank. Ze zitten niet meer vast. Beiden worden verdacht van poging kindermoord